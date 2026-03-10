Galatasaray FIBA'da Galip

SALON: Arena SamElyon
HAKEMLER: Luis Castıllo, Marius Cıulın,çJosip Jurcevıc
HAPOEL NETANEL HOLON: Kravits 11, Sanogo 18, Munford 2, Rosser 2, Carreira, McRae 18, Green Jr.
8, Artzi 3, Zalmanson 12, Rosenberg
GALATASARAY MCT TECHNİC: Palmer Jr.2, Gillespie, Petrucelli 13, Can Korkmaz 2, White Jr 11, Meeks
26, McCollum 13, Muhsin Yaşar 6, Buğrahan Tuncer 11, Rıdvan Öncel 3
1'İNCİ PERİYOT: 14-22
DEVRE: 33-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-64
FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu beşinci maçında Galatasaray MCT Technic, İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibiyle Bulgaristan'da karşı karşıya geldiği maçtan 87-74 galip ayrıldı.
