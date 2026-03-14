Sutopu Erkekler Avrupa Challenger Kupası'nda 8'li Final'e üçüncü gününde yarı final ve klasman maçlarıyla devam edildi.
ENKA Sadi Gülçelik Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda, 3 Türk temsilcisi maça çıktı.
Türk temsilcileri Galatasaray ile ENKA'yı karşı karşıya getiren yarı final müsabakasında sarı-kırmızılılar 20-9 galip gelerek adını finale yazdırdı.
Diğer yarı final müsabakasında ise Litvanya'nın EVK Zaibas takımı, Malta ekibi Sliema Nexawin'i 18-16 yenerek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.
ENKA, yarın bronz madalya maçında Sliema Nexawin ile karşı karşıya gelecek.
B Grubu'nu 4. ve son basamakta tamamlayan Heybeliada da klasman maçında Portekiz temsilcisi Vitoria Sport Clube'a 18-9 yenilerek 8. sırada yer aldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Finale Yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?