Galatasaray Finale Yükseldi

Sutopu Erkekler Avrupa Challenger Kupası'nda 8'li Final'e üçüncü gününde yarı final ve klasman maçlarıyla devam edildi.

ENKA Sadi Gülçelik Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda, 3 Türk temsilcisi maça çıktı.

Türk temsilcileri Galatasaray ile ENKA'yı karşı karşıya getiren yarı final müsabakasında sarı-kırmızılılar 20-9 galip gelerek adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final müsabakasında ise Litvanya'nın EVK Zaibas takımı, Malta ekibi Sliema Nexawin'i 18-16 yenerek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

ENKA, yarın bronz madalya maçında Sliema Nexawin ile karşı karşıya gelecek.

B Grubu'nu 4. ve son basamakta tamamlayan Heybeliada da klasman maçında Portekiz temsilcisi Vitoria Sport Clube'a 18-9 yenilerek 8. sırada yer aldı.