Galatasaray, Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'nin transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Frankowski Transferi İçin Görüşmelere Başladı - Son Dakika
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