Galatasaray, Frankowski Transferi İçin Görüşmelere Başladı

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Galatasaray, Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'nin transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.