Galatasaray Fransa'da 25 yıldır deplasmanda kazanamıyor, Lille'de son vermek istiyor - Son Dakika
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Galatasaray Fransa'da 25 yıldır deplasmanda kazanamıyor, Lille'de son vermek istiyor

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Lille'e konuk olarak ilk kez resmi maçta karşılaşacak. Lille, Galatasaray'ın Avrupa'daki 115. rakibi olacak; sarı-kırmızılılar 25 yıldır Fransa deplasmanında kazanamıyor, Lille ise Türk takımlarına 6 maçta yenilmedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın konuk olacağı Fransa temsilcisi Lille ile ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.

Avrupa serüvenine 1956-57 sezonuyla başlayan ve farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkeden 114 takımla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"ndeki 19. sezonunu geçiriyor. Fransız ekibi Lille ise bu organizasyonda 9. kez mücadele ediyor.

Lille, Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele edeceği 115. farklı takım olacak.

Galatasaray'ın Fransa takımlarına karşı performansı

Sarı-kırmızılı ekip, Fransa takımlarına karşı çıktığı 22 Avrupa kupası maçının 7'sini kazandı.

Avrupa'da Fransa temsilcileriyle ilk olarak 1 Mart 1989 tarihinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Monaco ile karşılaşan Galatasaray, bu maçı deplasmanda 1-0 kazandı. Bu karşılaşmayla başlayan süreçte "Cimbom" Fransa temsilcileriyle yaptığı müsabakalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlarda 23 kez ağları sarsan sarı-kırmızılılar, 37 gol yedi.

Lille, daha önce Monaco (7), Olimpik Marsilya (2), Paris Saint-Germain (6), Bordeaux (5), Nantes (2) ile karşılaşan Galatasaray'ın 6. Fransız rakibi olacak.

Deplasman performansı

Galatasaray, Fransa temsilcilerine konuk olduğu maçlarda istediği sonuçları alamadı.

Sarı-kırmızılı takım, dış sahada yaptığı 12 mücadelede ikişer galibiyet ve beraberlik alabildi. Galatasaray, 8 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Söz konusu maçlarda 6 gol atan Galatasaray, kalesinde 24 gol gördü.

Fransız takımlarına karşı son deplasman galibiyetini 26 Eylül 2001'de Nantes'ı 1-0 yenerek alan Galatasaray, 25 yılda Fransa ekiplerine karşı deplasmanda kazanamadı. Nantes maçından sonra Fransa takımlarına 6 kez konuk olan sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Fransız takımları ile maçları

Galatasaray'ın Fransa temsilcileriyle yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

SezonKulvarTarihMaçSkor
1988-1989Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası1 Mart 1989Monaco-Galatasaray0-1
1988-1989Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası15 Mart 1989Galatasaray-Monaco1-1
1993-1994UEFA Şampiyonlar Ligi2 Mart 1994Monaco-Galatasaray3-0
1993-1994UEFA Şampiyonlar Ligi16 Mart 1994Galatasaray-Monaco0-2
1996-1997Kupa Galipleri Kupası17 Ekim 1996Galatasaray-PSG4-2
1996-1997Kupa Galipleri Kupası31 Ekim 1996PSG-Galatasaray4-0
2000-2001UEFA Şampiyonlar Ligi12 Eylül 2000Galatasaray-Monaco3-2
2000-2001UEFA Şampiyonlar Ligi25 Ekim 2000Monaco-Galatasaray4-2
2000-2001UEFA Şampiyonlar Ligi6 Aralık 2000Galatasaray-PSG1-0
2000-2001UEFA Şampiyonlar Ligi13 Mart 2001PSG-Galatasaray2-0
2001-2002UEFA Şampiyonlar Ligi26 Eylül 2001Nantes-Galatasaray0-1
2001-2002UEFA Şampiyonlar Ligi16 Ekim 2001Galatasaray-Nantes0-0
2006-2007UEFA Şampiyonlar Ligi12 Eylül 2006Galatasaray-Bordeaux0-0
2006-2007UEFA Şampiyonlar Ligi22 Kasım 2006Bordeaux-Galatasaray3-1
2007-2008UEFA Avrupa Ligi25 Ekim 2007Bordeaux-Galatasaray2-1
2008-2009UEFA Avrupa Ligi18 Şubat 2009Bordeaux-Galatasaray0-0
2008-2009UEFA Avrupa Ligi26 Şubat 2009Galatasaray-Bordeaux4-3
2019-2020UEFA Şampiyonlar Ligi1 Ekim 2019Galatasaray-PSG0-1
2019-2020UEFA Şampiyonlar Ligi11 Aralık 2019PSG-Galatasaray5-0
2021-2022UEFA Avrupa Ligi30 Eylül 2021Olimpik Marsilya-Galatasaray0-0
2021-2022UEFA Avrupa Ligi25 Kasım 2021Galatasaray-Olimpik Marsilya4-2
2025-2026UEFA Şampiyonlar Ligi9 Aralık 2025Monaco-Galatasaray1-0

Lille, Türk takımlarına hiç yenilmedi

Fransa ekibi Lille, UEFA turnuvalarında Türk takımları karşısında mağlubiyet yaşamadı.

Avrupa'da Türk ekipleriyle 6 kez karşılaşan Lille, bu müsabakalardan 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Söz konusu maçlarda 7 kez ağları sarsan Fransa temsilcisi, kalesinde 5 gol gördü.

Galatasaray, daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor ile mücadele eden Lille'in karşılaşacağı üçüncü Türk takımı olacak. Sarı-kırmızılı ekip, yarın Lille'i mağlup eden ilk Türk takımı olmayı hedefliyor.

Kaynak: AA
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