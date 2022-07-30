Daha önce 6 maçta kendisini sınayan sarı-kırmızılılar, ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşamıştı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Avusturya, Futbol, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray, yeni sezon öncesi son sınavına çıkıyor - Son Dakika

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