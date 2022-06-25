İkinci etap kampıyla ilgili bilgilendirmenin ise daha sonra yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray Futbol Takımı, 27 Haziran Pazartesi günü sezonu açacak - Son Dakika

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