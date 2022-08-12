Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri 'ndeki idman, dinamik ısınmayla başladı. Üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki taktik çalışmayla sona erdi.

Kaynak: AA

Giresunspor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray, Giresunspor maçına hazır - Son Dakika

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