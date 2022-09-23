Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

23.09.2022 12:37

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık gerçekleştirildi.

Fiziksel olarak güç, dayanıklılık ve hıza yönelik uygulamalarla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması üzerinde durdu. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik ağırlıklı bir çalışma yapıldı.

Milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı idmana altyapılardan bazı oyuncular alındı.

Çalışmayı sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk de izledi.

Galatasaray, milli maç arasında yarın Süper Lig takımlarından İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak.

YORUMLAR
500
Adana haber | Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Adana haber | Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü SPOR Leo Dubois: Şampiyonluklar kazanmaya geldim SPOR Leo Dubois: Şampiyonluklar kazanmaya geldim
Kaynak: AA

Adana Demirspor, Galatasaray, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek
15:55 Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı
15:50 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Joshua King, yaşadığı sakatlığı sebebiyle Norveç milli takımı kadrosundan çıkarıldı
15:50 Fenerbahçeli Joshua King, Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!
15:32 Geçen yıl evlenen ünlü şarkıcı Tuğba Özerk boşanma kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 17:19:55. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement