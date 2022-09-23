Fiziksel olarak güç, dayanıklılık ve hıza yönelik uygulamalarla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması üzerinde durdu. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik ağırlıklı bir çalışma yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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