Galatasaray Fuzul, Fenerbahçe'yi Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Fuzul, Fenerbahçe'yi Yendi

Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe'yi 83-79 yenerek 3. galibiyetini aldı.

18.11.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe İstanbul Jet'i 83-79 yendi.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'ndaki derbi maçın ilk çeyreğini 24-16 önde bitiren sarı-kırmızılı ekip, devre arasına da 46-36 üstün girdi. Galatasaray, üçüncü çeyreğini 60-56 önde geçtiği maçı 83-79 kazandı.

Bu sonuçla Galatasaray Fuzul, 3'te 3 yaparak sezona namağlup devam ederken Fenerbahçe İstanbul Jet, ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Fenerbahçe, Basketbol, istanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Fuzul, Fenerbahçe'yi Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
15:36 Rojin Kabaiş’in kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı Rojin Kabaiş'in kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı
15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
13:48 Cüneyt Özdemir’den TSK’dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu’na sürpriz teklif Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
07:15 Nevzat Bahtiyar’ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
01:33 Alkollü sürücüden polise “pes“ dedirten soru Alkollü sürücüden polise "pes" dedirten soru
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
23:14 Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş
22:30 İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 16:01:17. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Fuzul, Fenerbahçe'yi Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.