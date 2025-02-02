Galatasaray, Gaziantep FK ile Deplasmanda Karşılaşacak - Son Dakika
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Galatasaray, Gaziantep FK ile Deplasmanda Karşılaşacak

Galatasaray, yarın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacak. Süper Lig'de namağlup lider.

02.02.2025 09:46
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 17 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Ligde yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray, topladığı 54 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Gaziantep FK ise topladığı 26 puanla 10. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.

Galatasaray'da 3 eksik

Sarı-kırmızılı ekip, yarınki müsabakada Mauro Icardi, Kerem Demirbay ve Ismail Jakobs'tan yararlanamayacak.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Icardi, Gaziantep FK karşısında görev alamayacak. Kasık adalesinden sıkıntı yaşayan Kerem Demirbay ise yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Aşil tendonundaki ağrı sebebiyle Ajax maçı kadrosuna alınmayan ve dünkü antrenmanda takımla birlikte çalışmayan Ismail Jakobs'un da bu karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Beş futbolcu sınırda

Gaziantep FK maçı öncesinde Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün, yarın sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

Süper Lig'de namağlup yoluna devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 21 müsabakada mağlup olmadı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax mağlubiyetiyle 26 maçlık yenilmezlik serisi sonlanan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de yenilmedi.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, geçen sezondan 1, bu sezondan 20 olmak üzere toplam 21 Süper Lig karşılaşmasında 18 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Ayrıca deplasmanda çıktığı son 21 Süper Lig maçında 18 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, Şubat 1998-Nisan 2000 arasındaki 40 deplasman maçında mağlup olmayarak lig rekorunu kırdı.

Gol umudu Osimhen olacak

Galatasaray'ın yarınki müsabakada en büyük gol ayağı Victor Osimhen olacak.

Nijeryalı yıldız, Süper Lig'deki son 5 müsabakanın 4'ünde fileleri havalandırdı. Osimhen, son 7 resmi mücadelenin 6'sında ağları sarsarak sarı-kırmızılı takımın skor yükünü taşıdı.

Osimhen, söz konusu 7 maçlık bölümde ligde 5, Avrupa'da 2 olmak üzere toplamda 7 gol katkısı verdi. 26 yaşındaki santrfor, bu sezon toplam 21 resmi maçta 17 kez gol sevinci yaşayarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

Barış Alper, "dalya"ya hazırlanıyor

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, yarın forma giymesi durumunda Süper Lig'de 100. maçına çıkacak.

Takımdaki 4. sezonunu geçiren 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayı toplamda 139 resmi müsabakada terletti. Barış Alper, söz konusu maçların 99'unda Süper Lig'de görev aldı.

Galatasaray'daki ilk sezonu 2021-22'de 17 lig maçında oynayan Barış Alper, gol katkısı veremedi. Milli futbolcu, 2022-23'te 25 lig maçında 4, 2023-24'te ise 37 lig karşılaşmasında 6 kez gol sevinci yaşadı.

Kariyerinin en golcü dönemini geçiren sarı-kırmızılı futbolcu, bu sezon ise 20 Süper Lig maçında 10 kez ağları sarstı.

Üst üste 27 maçta gol attı

Galatasaray, yaptığı son 27 müsabakada da rakip fileleri sarstı.

Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Haziran 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 18 Süper Lig, 8 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu.

Bu süreçte ligde 49 gol atan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 19, Türkiye Kupası'nda ise 2 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 53, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 19 golle en skorer takım konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Gaziantep FK ile Deplasmanda Karşılaşacak - Son Dakika

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