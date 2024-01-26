Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

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Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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