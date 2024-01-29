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Galatasaray, Gaziantep FK'yı mağlup ederek sahasındaki yenilmezlik serisini 29 maça çıkardı - Son Dakika
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Galatasaray, Gaziantep FK'yı mağlup ederek sahasındaki yenilmezlik serisini 29 maça çıkardı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü. Bu sonuçla Galatasaray, ligde evinde oynadığı son 29 maçın 27'sini kazandı, 2'sinde berabere kaldı. Ayrıca bu sezon RAMS Park'ta oynadığı 12 maçtan da 3 puanla ayrılan Galatasaray, Süper Lig'de evinde puan kaybetmeyen tek takım oldu.

Galatasaray, Gaziantep FK\'yı mağlup ederek sahasındaki yenilmezlik serisini 29 maça çıkardı
29.01.2024 - 22:32,
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Galatasaray, Gaziantep FK maçıyla birlikte Süper Lig'de sahasındaki yenilmezliğini 29 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan Süper Lig'de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla kaybetti. Cimbom, bu maçtan oynadığı 29 lig karşılaşmasında 27 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 12 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Aslan, Süper Lig'de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Galatasaray, Gaziantep FK'yı mağlup ederek sahasındaki yenilmezlik serisini 29 maça çıkardı - Son Dakika
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