Galatasaray Gaziantep Maçına Hazır

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlayan ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Dün İstanbul'a gelen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, antrenmanda takımı ziyaret etti. - İSTANBUL