Galatasaray Genel Kurulu Yarın
Galatasaray Genel Kurulu Yarın

22.05.2026 09:15
Galatasaray Kulübü'nün genel kurulu yarın Galatasaray Lisesi'nde yapılacak. Dursun Özbek tek aday.

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu yarın yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak. Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda divan heyetinin oluşturulup açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek.

Mevcut başkan Dursun Özbek'in tek aday girdiği genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek.

Genel kurul üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.

Özbek'in yeni dönem listesi

Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.

Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu.

Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun.

Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.

Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer.

Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk.

Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.

Özbek, Galatasaray'da en uzun süre görev yapan ikinci başkan olacak

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni dönemdeki görev süresini tamamlaması halinde kulüp tarihinde en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim olacak.

Yarın gerçekleştirilecek genel kurula aday tek olarak giren Özbek, sarı-kırmızılıların tarihine geçmeye çok yakın.

Galatasaray Kulübünde başkan olarak dördüncü dönemine girecek Özbek, yeni dönemde 2 yıllık görev süresini doldurması halinde kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in ardından en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim ünvanını alacak. Bugüne kadar yaklaşık 6 yıl 7 ay başkanlık koltuğunda oturan Özbek, Suphi Batur (8 yıl 2 ay), Selahattin Beyazıt (7 yıl 8 ay) ve Ali Uras'ı (7 yıl 1 ay) geçerek ikinci sıraya yükselecek.

Kulübün 121 yıllık tarihinde 38 farklı kişi başkanlık yaparken kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen, yaklaşık 14 yıllık görev süresiyle bu alanda zirvede yer alıyor.

Galatasaray'ın başkanları

Sarı-kırmızılı kulübün 121 yıllık tarihindeki 104 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.

Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:

DönemBaşkan
1905-18, 1925Ali Sami Yen
1919-22, 1934Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
1922-24, 1950-52Yusuf Ziya Öniş
1925Ali Haydar Şekip
1926Ahmet Robenson
1927Adnan İbrahim Pirioğlu
1928-29Necmettin Sadak
1929-30Abidin Daver
1930-31, 1933Ahmet Kara
1931-32Tahir Kevkep
1932-33, 1933-34Ali Haydar Barşal
1933Fethi İsfendiyaroğlu
1934-36Ethem Menemencioğlu
1936-37Saim Gogen
1937-39, 1944Sedat Ziya Kantoğlu
1939Nizan Nuri
1939Adnan Akıska
1940-42Tevfik Ali Çınar
1942-43Osman Dardağan
1944-46Muslihittin Peykoğlu
1946-50, 1965-68Suphi Batur
1953, 1962-64Ulvi Yenal
1954-56, 1960-62Refik Selimoğlu
1957-59Sadık Giz
1969-73, 1975-79Selahattin Beyazıt
1973-75Prof. Dr. Mustafa Pekin
1979-84, 1984-86Prof. Dr. Ali Uras
1986-88, 1988-90Dr. Ali Tanrıyar
1990-92, 1992-96Alp Yalman
1996-2001Faruk Süren
2001-02Mehmet Cansun
2002-08Özhan Canaydın
2008-11Adnan Polat
2011-14Ünal Aysal
2014-15Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
2018-21Mustafa Cengiz
2021-22Burak Elmas
2015-18, 2022-24, 2024-26Dursun Özbek

Kaynak: AA

Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı! Jesus'tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri
Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci Mimar Sinan'da eğitime devam edecek
Bakan Şimşek, "mutlak butlan" kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi'ni olağanüstü topladı
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?
