Galatasaray genel kurulu yönetim ve denetim kurulunu ibra etti, Özbek teşekkür etti - Son Dakika
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Galatasaray genel kurulu yönetim ve denetim kurulunu ibra etti, Özbek teşekkür etti

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Galatasaray genel kurulu yönetim ve denetim kurulunu ibra etti, Özbek teşekkür etti
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Galatasaray Kulübü'nün genel kurulunda 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemi yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi. Başkan Dursun Özbek, gösterilen güven için teşekkür etti; hedeflere birlik ve beraberlikle ulaşılacağını vurguladı.

GALATASARAY Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemi yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri oy çokluğu ile ibra edildi.

Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryumu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, Başkan Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulunun 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki faaliyet raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada yönetim kurulu oy çokluğuyla ibra edildi. Ardından denetim kurulunun aynı döneme ilişkin faaliyetleri oylandı ve kurul oy çokluğuyla ibra edildi.

DURSUN ÖZBEK: BİRLİK VE BERABERLİKLE HEDEFLERE ULAŞABİLİRİZ

Oylamaların tamamlanmasının ardından kürsüye gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, genel kurula hitap etti. Kendilerine gösterilen güven için üyelere teşekkür eden Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Oylama sonucunda şahsıma ve yönetim kurulu arkadaşlarıma göstermiş olduğunuz güven ve teveccüh için teşekkür ederim. Bizim için bu ibra kararı, Galatasaray'a karşı taşıdığımız sorumluluğun hatırlatılmasıdır. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Ortaya çıkan iradenin Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi önümüze bakma zamanı. Galatasaray'ın önünde çok önemli fırsatlar ve ulaşılması gereken hedefler var. Bu hedeflere ancak birlik ve beraberlikle ulaşabiliriz. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım aynı heyecanla, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. 4 yıl önce Galatasaray'ı daha güçlü bir noktaya taşımak için yola çıktık, bugün önemli mesafeler aldık. Ancak yapacak daha çok işimiz var. Bizden önce Galatasaray vardı, bizden sonra da Galatasaray olacak. Bizim görevimiz kulübü sonraki nesillere emin bir şekilde teslim etmek. Galatasaray için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar birlikte başardık, bundan sonra da birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray."

Kaynak: DHA
Dursun ÖzbekGalatasaraySporSon Dakika

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