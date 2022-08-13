Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Giresunspor arasında Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti. Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Mustafa Savranlar yaptı. Hakem Kadir sağlam maçın 70. dakikasında sakatlık yaşadı. Sağ arka adalesindeki sakatlığından dolayı saha kenarına gelen Sağlam, Galatasaray yedek kulübesinden yardım istedi. Kadir Sağlam tedavisinin ardından mücadeleyi yönetmeye devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kadir Sağlam, Giresunspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hakem Kadir Sağlam sakatlandı - Son Dakika

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