Hakem Kadir Sağlam sakatlandı - Son Dakika
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Hakem Kadir Sağlam sakatlandı

13.08.2022 23:59
Hakem Kadir Sağlam sakatlandı

Galatasaray-Giresunspor maçını yöneten hakem Kadir Sağlam, maçın 70. dakikasında sakatlandı.

Galatasaray- Giresunspor maçını yöneten hakem Kadir Sağlam, maçın 70. dakikasında sakatlandı. Sağlam tedavisinin ardından devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Giresunspor arasında Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti. Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Mustafa Savranlar yaptı. Hakem Kadir sağlam maçın 70. dakikasında sakatlık yaşadı. Sağ arka adalesindeki sakatlığından dolayı saha kenarına gelen Sağlam, Galatasaray yedek kulübesinden yardım istedi. Kadir Sağlam tedavisinin ardından mücadeleyi yönetmeye devam etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kadir Sağlam, Giresunspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakem Kadir Sağlam sakatlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakem Kadir Sağlam sakatlandı - Son Dakika
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