Galatasaray, Göztepe ile 62. Randevusuna Çıkıyor - Son Dakika
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Galatasaray, Göztepe ile 62. Randevusuna Çıkıyor

Galatasaray, Göztepe ile 62. Randevusuna Çıkıyor
23.05.2025 10:43
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Galatasaray yarın Göztepe ile Süper Lig'de 62. kez karşı karşıya gelecek. Şampiyon Galatasaray, 9 maçtır kazanıyor.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, yarın deplasmanda oynayacağı Göztepe ile 62. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 89 puanla ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. İzmir temsilcisi ise 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 47 puanla 8. sırada yer alıyor.

Şampiyon Galatasaray, ligin son iki haftasını kazanarak sezonu tamamlamak istiyor.

62. randevu

Göztepe ile Galatasaray bugüne kadar ligde 61 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 36 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 13 maç da berabere sona erdi. Galatasaray'ın 97 golüne, Göztepe 45 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

En son 1980 yılında berabere bitti

Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan son maçlarda beraberlik çıkmadı. Son olarak 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da yapılan karşılaşma 1-1 sona erdi. Daha sonra yapılan 19 müsabakada Aslan 17 kez kazanan taraf olurken, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.

İki takım arasında son 10 maç

Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 karşılaşmada İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Hepsi Süper Lig'de oynanan karşılaşmalarda Galatasaray 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken, Göztepe ise 1 kez kazandı.

Dış saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 17 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 44 puanla bu alanda da zirvede yer alıyor. Aslan, dış sahada son olarak Trabzonspor ile oynadı ve rakibini 2-0 mağlup etti.

Son 9 maçını kazandı

Bu sezon en son Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda yenilen Galatasaray daha sonraki 9 mücadeleyi kazandı. Sarı-kırmızılılar, ligde Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor, Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor karşısında sahadan galip ayrıldı.

En çok gol atan ve en az gol yiyen takım

Galatasaray savunma ve hücum istatistiklerinde ilk sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı 34 karşılaşmada kalesinde 31 gol gördü ve en az gol yiyen takım olarak yer aldı. Aslan ayrıca ligde toplamda da 13 kez gol yemeden maçı tamamladı.

Ligde rakip fileleri 87 kez havalandıran Galatasaray, bu alanda da en çok gol atan ekip olarak zirvede bulunuyor.

Victor Osimhen durdurulamıyor

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, bu sezon farklı kulvarda attığı gollerle takımının kazanmasında önemli rol oynuyor. Trendyol Süper Lig'de 25, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda da 5 gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplam 36 gol attı. Süper Lig'de krallık yarışında zirvede bulunan Osimhen, hem kariyerinin de en golcü sezonunu yaşıyor, hem de Türk futbolunda en golcü yabancı futbolcu rekorunun da sahibi olarak yer alıyor.

Muslera ve Sara cezalı

Galatasaray'da iki futbolcu sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Kayserispor müsabakasında gördükleri sarı kartla cezalı durumuna düşen Fernando Muslera ile Gabriel Sara, Göztepe karşısında oynamayacak.

3 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Göztepe karşılaşması öncesinde Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Dries Mertens sarı kart sınırında bulunuyor. Söz konusu 3 futbolcu, mücadelede sarı kart görmeleri durumunda 38. ve son hafta evindeki Başakşehir maçında cezalı olacak.

Batuhan Kolak düdük çalacak

Göztepe - Galatasaray karşılaşmasını hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Erkan Akbulut yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yunus Dursun olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Göztepe ile 62. Randevusuna Çıkıyor - Son Dakika

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