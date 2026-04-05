Galatasaray Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 27. hafta erteleme maçında 8 Nisan Çarşamba günü Göztepe'ye konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı takımın açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. Dar ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla süren antrenman, savunma ve hücum idmanının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.