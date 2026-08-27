Galatasaray Göztepe Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Göztepe maçına hazırlık için Kemerburgaz'da antrenman yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk idaresindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum uygulamalarıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı çalışmayla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA
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