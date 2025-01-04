Galatasaray Göztepe'ye Aynı Kadro ile Çıktı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Kayserispor maçının 11'ine göre Göztepe karşısında değişiklik yapmadı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray evinde Göztepe ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Kayserispor maçının 11'ini değiştirmedi ve İzmir ekibi karşısında aynı kadro ile başladı.

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi sakatlığından dolayı, ailevi nedenler nedeniyle Almanya'dan geç dönen ve idman eksiği olan Kerem Demirbay ile Hakim Ziyech de teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar, mücadeleye; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı bekledi.

Abdülkerim Bardakcı'ya plaket verildi

Karşılaşma öncesinde Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kayserispor mücadelesiyle sarı-kırmızılılarda 100. resmi maçına çıkan defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'ya plaket takdim ederken, üzerinde 100 numaralı ve adının yazılı olduğu forma hediye etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Bardakcı'yı alkışladı.

Ferdi Tayfur unutulmadı

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, müsabaka öncesinde unutulmadı. Stat hoparlörlerinden Tayfur'un şarkıları çalınırken, taraftarlar da eşlik etti. Ayrıca stat barkovizyonlarında da Ferdi Tayfur'un fotoğrafı yer aldı.

Tribünler doldu

Galatasaray taraftarı, Göztepe maçında da takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan mücadelede tribünler dolarken, sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı. Göztepe taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı. - İSTANBUL