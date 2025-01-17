Galatasaray, Hatayspor ile Berabere Kaldı - Son Dakika
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Galatasaray, Hatayspor ile Berabere Kaldı

Galatasaray, Hatayspor ile Berabere Kaldı

Okan Buruk, galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını belirtti, daha iyi oynamalıydık dedi.

17.01.2025 23:47
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, galibiyete ulaşamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, her maçın zor olduğunu bilerek hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

İlk yarıda pas hızını iyi yapamadıklarını belirten Buruk, "Belki boşa geçirdiğimiz 45 dakika diyebilirim. Burada bir duran topta yediğimiz sürpriz gol, ilk yarıyı 1-0 geride bitirmemize neden oldu." dedi.

Tecrübeli teknik adam, ikinci yarıda üstün bir mücadele ortaya koyduklarını dile getirerek, "Çok iyi ikinci yarı oynadık aslında. Çok fazla pozisyon ürettik, gol attık, gol pozisyonlarına girdik ve çok net goller kaçırdık. Maçın sonunda baktığımızda kazanamadığımız bir karşılaşma oldu. Bundan dolayı tabii ki çok üzgünüz. Hatayspor'u da mücadelesinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Oyun içerisinde daha iyisini yapabilirdik, yapmamız gerekiyordu." diye konuştu.

İkinci yarıda çok sayıda gol pozisyonunu değerlendiremediklerini anlatan Buruk, şunları kaydetti:

"Verdiğimiz kararlar sonrası özellikle maçın sonlarına doğru daha net pozisyona girebilirdik ama maalesef bu net pozisyonlara da giremedik, kötü tercihler yaptık. Özellikle ikinci yarı çok doğru şekilde mücadele ettik, doğru oyun oynadık ama atamadık. Bu anlamda da tabii ki üzgünüz. Avantajımız var. Bu avantajı sürdürmek istiyoruz. Bir yerde hata yapacaktık burada hata yaptık. Bu da büyük bir ders olarak kafamıza geçecek."

Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde 21 Ocak'ta Dinamo Kiev ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "4 gün sonra oynayacağımız Avrupa kupası maçı var. Burada çok daha iyi şekilde sahaya çıkıp birlikteliğimizi göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Hatayspor ile Berabere Kaldı - Son Dakika

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