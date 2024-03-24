Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından hücum oyunuyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 17.15'te Antalya kampında yapacağı idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı cip ile mobilet arasında meydana gelen trafik kazasında mobilet sürücüsü ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen mobilet sürücüsü kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı idaresindeki bir cip, Suriye uyruklu İ.M'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
TFF 3. Lig 1. Grup'un 25. haftasında Talasgücü Belediyespor, deplasmanda Karabük İdman Yurdu'na 1-0 mağlup oldu. Maçta golü Ahmet Sun attı.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, topla ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. İdman, topa sahip olma çalışması ve hücum oyunuyla tamamlandı. Galatasaray, yarın gideceği Antalya'da kamp yapacak ve Hatayspor maçı hazırlıklarına 28 Mart'a kadar devam edecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma, pas çalışması, 5'e 2 ve rondo çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta oynanan müsabakada Alaçamspor, evinde Çarşambaspor'a 3-2 yenildi. Çarşambaspor, ilk yarıda attığı 2 golle öne geçerken, Alaçamspor ikinci yarıda bulduğu gollerle beraberliği sağladı. Ancak Çarşambaspor, son dakikada attığı golle maçı 3-2 kazandı. Alaçamspor, bir sonraki maçta Perşembespor'a konuk olacakken, Çarşambaspor evinde Bartınspor'u ağırlayacak.
TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Eynesil Belediyespor'u 4-1 mağlup etti. Goller Furkan Mızrak, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Efe Altunkara ve Ahmet Can Arık'tan geldi.
Pazarspor, TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta karşılaşmasında Eynesil Belediyespor'u 4-1 mağlup etti. Teknik direktör Taşkın Göngör, kalan 4 maçta da maksimum puanları alıp ligi bitirmek istediklerini söyledi.
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