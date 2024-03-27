Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına Antalya\'da devam ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaşacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına kamp yaptığı Antalya'da devam etti.
Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada kamp yapmak için geldiği Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin sahasında üçüncü antrenmanını gerçekleştirdi. 2 Nisan Salı günü sahasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşacak olan sarı-kırmızılıların bir hayli neşeli olduğu görüldü. Icardi ve Torreira, sahanın içinde çalışan yağmurlama sisteminin arasında yaptığı çalışma ilgi çekti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketlerinin ardından futbolcular gruplar halinde pas ve mini kaleye gol çalışması yaptı. Takım ardından, 3'e bölünerek dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yarım saatlik bölümün ardından basına kapalı devam etti. Sarı-kırmızılı kafile, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Antalya kampını tamamlayacak - ANTALYA
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u deplasmanda 78-75 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve yarı finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu. Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor antrenörü Hasan Fırat Okul, yaptığı yoğun itiraz nedeniyle diskalifiye edildi.
Bursa'da düzenlenen 2024 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Halkbank, finalde Arkas Spor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Halkbank takımının oyuncusu Nimir Abdel-Aziz, finalin en değerli oyuncusu seçildi. Kupa ve madalyalar sahiplerini buldu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali 3. maçında İzmit Belediyespor, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 78-75 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar yarı finale yükseldi.
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun final maçında Halkbank, Arkas Spor'u 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Galatasaray, sosyal medyaya sızdırılan ve daha sonra TFF tarafından tamamı yayınlanan hakem toplantısıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, ünlü gazeteci Fatih Portakal'a programda sadece Galatasaray kısmını yayınlamasından ötürü tepki gösterip, resmi işlem başlatıldığını duyurdu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta müsabakasında Fethiyespor, konuk olduğu Belediye Derincespor'a 4-1 mağlup oldu. Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, maç sonrası açıklama yaparak takımın Amedspor maçına hazırlandığını belirtti.
Pendik'te mahalle muhtarının ve muhtar adayının konvoy yaptığı çakarlı lüks araç sahibi ve sürücülerine 'izinsiz çakar tertibatı kullanmak' suçundan para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda araç sürücülerine ve araç sahibine toplamda 25 bin 756 TL cezai işlem uygulandı.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 33. haftasında deplasmanda konuk olacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda futbolcular, ısınma koşuları, pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maçlar yaparak hazırlıklarını tamamladı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından AKP'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç'in Beşiktaş ve Fenerbahçe spor klüplerini hedef almasına tepkiler devam ediyor. Beşiktaş da AKP'li Genç hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
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