Galatasaray, Hatayspor maçı için hazırlıklara başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından iki grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı.
Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Hatayspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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