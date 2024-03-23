Galatasaray, Hatayspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Galatasaray, Hatayspor maçı için hazırlıklara başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışması ve çift kale maç yaparak hazırlıklarını sürdürdü.

23.03.2024 20:59
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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından iki grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Hatayspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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