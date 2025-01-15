Galatasaray, Hatayspor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

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GALATASARAY, Süper Lig'in 20'nci haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.