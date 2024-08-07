Galatasaray, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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