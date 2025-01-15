Galatasaray, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü Atakaş Hatayspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan çalışma, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla antrenmanı tamamladı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.