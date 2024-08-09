Galatasaray, Hatayspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Galatasaray, Hatayspor'u 2-1 mağlup etti

Galatasaray, Hatayspor\'u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u 2-1 yenerek galibiyetle başladı. Maçta Joelson Fernandes, Mauro Icardi ve Michy Batshuayi'nin attığı gollerle sonuçlandı.

09.08.2024 23:13
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sol taraftan Ziyech'in kullandığı köşe vuruşunda Davinson Sanchez kafayı vururken kaleci Erce'den seken top yeniden önünde kaldı. Sanchez'in bu kez voleyle denemesinde meşin yuvarlak üst direkten döndü. Barış Alper'in röveşata ile içeriye çevirdiği topa Abdülkerim kafayı vururken kaleci Erce soluna uzanarak topu çelmeyi başardı.

51. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Icardi, sağından koşu yapan Barış Alper'e pasını aktarırken, Barış'ın kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

52. dakikada Strandberg'in kafayla ileriye oynadığı topu kontreol eden Rui Pedro, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Pedro, kaleci Muslera'yı çalımlamak isterken yerde kalırken, boşta kalan topu Joelson Fernandes ağlara gönderdi. 0-1

78. dakikada ceza sahasında Kilama ile ikili mücadeleye giren Mauro Icardi yerde kalırken hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi.

80. dakikada penaltı atışını kullanan Mauro Icardi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

90. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrasında kafalardan seken top uzak direğe açıldı. Torreira'nın bekletmeden ortasında Michy Batshuayi kafayla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

Hakemler: Turgut Doman, Kerem Ersoy, Candaş Erbil

Galatasaray: Fernando Muslera, Leo Dubois (Michy Batshuayi dk. 70), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn (Berkan Kutlu dk. 87), Lucas Torreira, Kerem Demirbay (Gabriel Sara dk. 57), Hakim Ziyech (Yunus Akgün dk. 87), Dries Mertens (Kerem Aktürkoğlu dk. 70), Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Metehan Baltacı, Yusuf Demir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Guy-Marcelin Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Chandrel Massanga, Lamine Diack, Rui Pedro (Armin Hodzic dk. 84), Funsho Bamgboye (Rigoberto Rivas dk. 66), Joelson Fernandes (Jonathan Okoronkwo dk. 87), Carlos Strandberg

Yedekler: Visar Bekaj, Demir Sarıcalı, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Abdulkadir Parmak, Selimcan Temel

Teknik Direktör: Özhan Pulat

Goller: Joelson Fernandes (dk. 52) (Hatayspor), Mauro Icardi (dk. 80 pen.), Michy Batshuayi (dk. 90) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Joelson Fernandes, Burak Yılmaz, Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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