Galatasaray Hazırlıklara Devam Ediyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı çalışmayla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başlayıp, koşu ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.