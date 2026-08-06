Galatasaray Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre futbolcular, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde koşu ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, taktik çalışmayla tamamlandı.