Galatasaray Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde devam etti.
Galatasaray, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre futbolcular, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde koşu ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Kaynak: AA
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