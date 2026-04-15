Galatasaray Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmanın ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, savunma ve hücum uygulamalarından sonra dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.