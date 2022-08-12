Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Japonya 'nın JT Thunders Hiroshima takımında forma giyen 33 yaşındaki Avustralyalı voleybolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Thomas Patrick Edgar'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

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