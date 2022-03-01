Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet erteleme maçı yarın oynanacak - Son Dakika
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Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet erteleme maçı yarın oynanacak

01.03.2022 10:09
Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet erteleme maçı yarın oynanacak

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Opet arasındaki 19. hafta erteleme maçı yarın oynanacak.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Opet arasındaki 19. hafta erteleme maçı yarın oynanacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

İki takım arasındaki 19. hafta karşılaşması Fenerbahçe Opet'in CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki müsabakası nedeniyle ertelenmişti.

Ligde oynadığı 20 maçta 16 galibiyet alan Fenerbahçe Opet 4. sırada bulunuyor. Rakiplerine 14 kez üstünlük sağlayan Galatasaray HDI Sigorta ise 5. sırada yer alıyor.

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OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Galatasaray, Fenerbahçe, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet erteleme maçı yarın oynanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet erteleme maçı yarın oynanacak - Son Dakika
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