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Galatasaray HDI Sigorta, Fonte Bastardo Azores'i 3-0 yendi - Son Dakika
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Galatasaray HDI Sigorta, Fonte Bastardo Azores'i 3-0 yendi

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Portekiz temsilcisi Fonte Bastardo Azores'i deplasmanda 3-0 yendi. Mücadelenin en skorer oyuncusu 16 sayıyla Jan Hadrava olurken, Galatasaray HDI Sigorta takımı rövanş mücadelesi için ev sahibi olacak.

Galatasaray HDI Sigorta, Fonte Bastardo Azores\'i 3-0 yendi
10.01.2024 - 09:45,
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Portekiz temsilcisi Fonte Bastardo Azores'i deplasmanda 3-0 yendi.

Portekiz'e bağlı adalar topluluğu olan Azorlar'da oynanan karşılaşmayı 24-26, 19-25 ve 23-25'lik setlerle kazanarak mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin en skorer oyuncusu 16 sayıyla Jan Hadrava olurken, Burak 13, Miran 14, Oğuzhan 9, Çağatay ise 4 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

İki takım arasında oynanacak rövanş mücadelesi 17 Ocak Çarşamba günü sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Galatasaray HDI Sigorta, Fonte Bastardo Azores'i 3-0 yendi - Son Dakika
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