Galatasaray HDI Sigorta, ?CEV Şampiyonlar Ligi grupları B Grubu'nun altıncı ve son haftasında yarın Polonya'nın Bogdanka ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Globe Sports Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.
Geride kalan haftalarda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, gruptaki son maçında konuk olduğu Belçika temsilcisi Knack'e 3-2 yenildi.
Galatasaray HDI Sigorta, grubunda Polonya ekibiyle karşılaştığı ilk müsabakada rakibine 3-1 mağlup olmuştu.
Galatasaray HDI Sigorta, Polonya'ya Gidiyor
