Her konuda lider! Galatasaray'dan erişilemez istatistik - Son Dakika
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Her konuda lider! Galatasaray'dan erişilemez istatistik

20.04.2023 15:33

Süper Lig'de şampiyonluğu en büyük favorisi Galatasaray, ortaya koyduğu istatistiklerle de rakiplerinin içine korku salıyor. Sarı-Kırmızılı ekip, tüm rakiplerini yenmek dışında en fazla isabetli şut çeken, rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan, hem deplasmanda hem de iç sahada en fazla puan toplayan ve kalesinde de en az gol gören takım oldu.

Spor Toto Süper Lig'in lideri olan ve yenmedik rakip bırakmayan Galatasaray, her alanda adından söz ettiriyor.Son olarak Alanyaspor'u deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, puan durumunun yanı sıra istatistiksel olarak da zirve de yer alıyor.

HER ALANDA ZİRVEDELER

Galatasaray ligin geride kalan bölümünde tüm rakiplerini yenen tek takım olmasının dışında; en fazla isabetli şut çeken takım, rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan takım, hem deplasmanda hem de iç sahada en fazla puan toplayan takım ve kalesinde de en az gol gören takım olmayı başardı.

"OFANSİF OLARAK ÖNDE OYNUYORUZ"

Teknik direktör Okan Buruk, elde ettikleri bu başarı hakkında, "Ofansif olarak önde oynuyoruz. Çok pozisyona girip az attığımız maçlar var. Son iki maçta gol sayımızı yükselttik. Burada önemli olan pozisyonlara girmek ve oyunu rakip ceza sahasında oynamak. Rakip ceza sahasında topla buluşmada en iyisiyiz. Bunların hepsini maç kazanmak ve şampiyon olmak için yapıyoruz. Pazar günü kendi sahamızda Karagümrük ile oynayacağız. Taraftarımızla birlikte müthiş bir atmosfer yaratmak istiyoruz. İnşallah yine kazanarak devam edeceğiz." dedi.

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SON DAKİKA: Her konuda lider! Galatasaray'dan erişilemez istatistik - Son Dakika
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