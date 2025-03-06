Galatasaray'ı yıkan haber: Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdular - Son Dakika
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Galatasaray'ı yıkan haber: Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdular

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Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in yeni adresi İtalya olabilir. İtalyan eski futbolcu Roberto Pruzzo, Nijeryalı forvetin gelecek sezon kesin olarak Juventus'ta forma giyeceğini söyledi. Pruzzo, ''Juventus'un bir sonraki forvetinin Osimhen olacağını biliyorum. Floransa'da Osimhen'e yakın, güvenilir bir kaynakla konuştum ve bunu doğruladı. Gelecek yıl Torino'ya gideceklerinden emin'' dedi.

06.03.2025 18:21
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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bonservisini alabilmek için yoğun mesai harcadığı Victor Osimhen için İtalya'dan çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

"JUVENTUS'UN FORVETİ OLACAĞINI BİLİYORUM"

İtalyan eski futbolcu Roberto Pruzzo, Osimhen için yaptığı açıklamada, Nijeryalı santrforun gelecek yıl kesin olarak Juventus'ta forma giyeceğini söyledi. Pruzzo, "Juventus'un bir sonraki forvetinin Osimhen olacağını biliyorum. Floransa'da Osimhen'e yakın güveniliribir kaynakla konuştum ve bunu doğruladı. Gelecek yıl Torino'ya gideceklerinden emin" ifadelerini kullandı.

VAZGEÇTİKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan İtalyan basını, geçtiğimiz günlerde Juventus'un Victor Osimhen transferinden vazgeçtiği ve yeni sezonda Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak için herhangi bir hamle yapmayı planlamadığını öne sürmüştü.

NAPOLI'NİN AÇIKLAMASI

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ise kısa süre önce "Victor Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu doğru. Geçen yaz olduğu gibi geç bir transferden kaçınmak için mümkün olan en kısa sürede bir çözüm bulmak için çalışıyoruz" açıklamasında bulunmuştu. İtalyan ekibi Osimhen'in serbest kalma maddesini 75 milyon euro olarak belirlemişti.

OSIMHEN'İN GALATASARAY PERFORMASI

Victor Osimhen, Galatasaray formasını bu sezon tüm kulvarda 28 maçta giydi. Osimhen, bu karşılaşmalarda 22 gol attı ve 5 asist yaptı. 26 yaşındaki yıldız golcünün bonservisini elinde bulunduran Napoli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray\'ı yıkan haber: Victor Osimhen\'in yeni takımını duyurdular

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Son Dakika Spor Galatasaray'ı yıkan haber: Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Serdar CEYHUN:
    Arkadaşımın arkadaşı dediki :) imza atana kadar transfer haberlerinin %99’u yalandır. 28 8 Yanıtla
  • Sedat Bezmen:
    yalan haberler cenneti son dakika haber 19 9 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Bunları da bi sevindiriyorlar bi yıkıyorlar, kiralık aşk işte :) 23 3 Yanıtla
  • ilker Temel:
    Osimhen Juventus'a Vlahoviç Fenerbahçe'ye. Olur mu? Neden olmasın... 15 6 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    son dakika fenerli herhalde hep gs moral bozucu haber yapıyo 5 9 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    çöp 5 4 Yanıtla
  • rs202020:
    ACUN nerelerde bu aralar pek sesi çıkmıyor..TELEVOLE ACUN nerden nereye... 2 0 Yanıtla
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