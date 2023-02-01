Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı forma altında harikalar yarattı. Arjantinli yıldızı bonservisi ile kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, bu transferi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı.
Fanatik'te yer alan habere göre, Mauro Icardi'nin Galatasaray'da kalmak istemesi ve PSG'nin futbolcuya gelecek planlarında yer vermeyeceğini resmen açıklaması sonrası sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızı bonservisiyle almak için harekete geçti.
Bir süre önce Paris Saint-Germain'in bonservisi için 30 milyon euro isteyen Paris Saint-Germain, Galatasaray'ın bu transfer için 15 milyon eurluk bütçe ayırması sonrası indirime gitmeye hazır.
Galatasaraylı yöneticilerin, Icardi ile maaş pazarlığında olduğu belirtilirken, kulübe yakın kaynaklar Arjantinli golcünün önümüzdeki sezon da sarı-kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakıyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Icardi için ciddi hazırlıkta! Bütün ihtimaller gerçekleşecek rüyayı işaret ediyor - Son Dakika