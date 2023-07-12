Galatasaray, Mauro Icardi transferinde mutlu sona çok yakın. 13 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da olması beklenen Arjantinli yıldızın bonservisi için sarı-kırmızılılar, PSG'ye 10 milyon euro bonservis ödeyecek.
Geçen sezon kiralık olarak geldiği Galatasaray formasıyla fırtınalar estiren Mauro Icardi, resmen sarı-kırmızılıların futbolcusu olmak için gün sayıyor. Arjantinli yıldızın, yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Icardi, Galatasaray ile 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Mauro Icardi geçen sezon Galatasaray formasıyla 26 maça çıktı. 30 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 23 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Icardi heyecanı! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu - Son Dakika