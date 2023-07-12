Galatasaray'da Icardi heyecanı! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Hasan Emrah Yıldız:

İyi futbolcu olabilir yalnız top oynaması için milyonlarca euro vermek bana göre yanlış onun yerine Umut Nayiri al ısrar et , artan parayla da en fazla sayıda SMA lı çocukkarın tedavisini yaptır daha fazla taraftara sahip olursun ve daha fazla borcun olmaz