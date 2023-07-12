Galatasaray'da Icardi heyecanı! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray'da Icardi heyecanı! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

12.07.2023 11:31

Galatasaray, Mauro Icardi transferinde mutlu sona çok yakın. Arjantinli yıldızın bonservisi için sarı-kırmızılılar, PSG'ye 10 milyon euro bonservis ödeyecek. Geçen sezon kiralık olarak gelen Icardi, Galatasaray ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray, Mauro Icardi transferinde mutlu sona çok yakın. 13 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da olması beklenen Arjantinli yıldızın bonservisi için sarı-kırmızılılar, PSG'ye 10 milyon euro bonservis ödeyecek.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Geçen sezon kiralık olarak geldiği Galatasaray formasıyla fırtınalar estiren Mauro Icardi, resmen sarı-kırmızılıların futbolcusu olmak için gün sayıyor. Arjantinli yıldızın, yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Icardi, Galatasaray ile 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

31 KEZ SKOR KATKISI YAPTI

Mauro Icardi geçen sezon Galatasaray formasıyla 26 maça çıktı. 30 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 23 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray, Icardi'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
YORUMLAR (1)
  • Hasan Emrah Yıldız: İyi futbolcu olabilir yalnız top oynaması için milyonlarca euro vermek bana göre yanlış onun yerine Umut Nayiri al ısrar et , artan parayla da en fazla sayıda SMA lı çocukkarın tedavisini yaptır daha fazla taraftara sahip olursun ve daha fazla borcun olmaz Cevap Yaz 0 7 Yayından Kaldır
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Wanda Nara, 'Orada evimiz var' diyerek taraftarın gönlüne su serpti! Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'a geliyor! Wanda Nara, 'Orada evimiz var' diyerek taraftarın gönlüne su serpti! Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Icardi heyecanı! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da Icardi heyecanı! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu - Son Dakika
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