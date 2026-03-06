Galatasaray İftarında Birlik Mesajları

'GALATASARAY'I GALATASARAY YAPAN EN BÜYÜK GÜÇ, TARAFTARIYLA KURDUĞU BU SARSILMAZ BAĞDIR'
Galatasaray'ın taraftarıyla olan bağının her geçen gün güçlendiğini ifade eden Özbek, "Biz yönetim olarak biliyoruz ki, Galatasaray'ı Galatasaray yapan en büyük güç, taraftarıyla kurduğu bu sarsılmaz bağdır. Bu bağı her gün güçlendirerek kuvvetli hale getiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde sizinle buluştuğumuz etkinlikte bir söz verdim. Hatırlıyor musunuz? Biraz önce yine bir şampiyonluk sözü verdim. Bu sözü tutmak için arkadaşlarımla birlikte elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.
OKAN BURUK: HER ŞEYİN, HERKESİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
Taraftar desteğinin önemine değinen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Geçen başkanımız söz verdi. Bu sefer ben de sizin için en iyisini, mükemmelini yapacağımızın sözünü veriyorum. Öncelikle burada teknik direktör olarak dördüncü senem. Futbolcu olarak 11 yaşında girdiğim bu kulübe teknik direktör olarak hizmet ediyorum. Başta Sebo Reis'le birlikte ultrAslan'ın, taraftarımızın bize verdiği güç çok yüksek. Ramazan Ayımız mübarek olsun. Burada yarattığınız güzel ortamı stadımızda da yaratıyorsunuz. Galatasaray olarak başarılar elde ediyoruz. Daha fazlasını da yaşayacağız. Bunda sizin büyük payınız var. Hep birlikte her şeyin üstesinden gelecek gücümüz var. Birlikte çok daha güçlüyüz. Her şeyin, herkesin üstesinden geleceğiz. Saha içinde emeğimizle saha dışında sizin verdiğiniz emek birleşip Galatasaray'ı inşallah nice büyük başarılara götürecek. Şampiyonlar Ligi'nde kazanıyorsak, muhteşem bir ortam yaratıyorsak, burada sizin verdiğiniz destek çok önemli. Oyuncularımı maça hazırlarken sahada taraftarımızın desteğini çok yoğun bir şekilde hissediyorum. Bunu artık bütün Avrupa, dünya konuşuyor. Buna devam edeceğiz. Sözümüz söz. En iyisini yapacağız. Sizleri seviyorum" dedi.
ultrAslan lideri Sebahattin Şirin ise, "Her zaman söylüyoruz. Hep söyledik. Biz bir aileyiz. Kenetlendikçe daha da büyüyen" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray İftarında Birlik Mesajları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?