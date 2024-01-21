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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanmak mutlu etti - Son Dakika
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanmak mutlu etti

Galatasaray Kulübü'nün İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor'u 5-1 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Öztürk, Trabzonspor'un ligin en iyi takımlarından biri olduğunu belirtirken, rakibe saygısızlık olmadığını vurguladı. Ayrıca, Trabzonspor'un eksikleri olduğunu ve başarılar dilediklerini ifade etti. Öztürk, Icardi'nin oynamasının moral olduğunu ve Galatasaray'ın şampiyonluk şansının olduğunu söyledi.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: Fenerbahçe\'nin puan kaybettiği haftada kazanmak mutlu etti
21.01.2024 - 22:05,
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 yenen Galatasaray Kulübü'nün İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe'nin 2 puan kaybettiği haftada kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Öztürk, Trabzonspor'un ligin en iyi takımlarından birisi olduğunu belirterek, "Bir kere rakibe saygısızlık olmasın. Trabzonspor'u yeneceğiz demedim. Yenme niyetindeyiz, yenme gayretindeyiz. Çabalarımız o. Çünkü Trabzonspor hakikaten bu ligin en iyi takımlarından birisi. Futbol bu. Bazen top çizgiyi geçiyor, bazen geçmiyor." ifadesini kullandı.

Trabzonspor'un çok ciddi eksikleri olduğunun altını çizen Öztürk, "Bunu hepimiz biliyoruz. Kadro dışılar var. Bunlardan etkilendiler. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz. Çok saygı duyuyoruz. Erdoğan başkan sağ olsun biz onları nasıl ağırladıysak onlar da bizi öyle ağırladılar." şeklinde konuştu.

Öztürk, Icardi'nin maçta oynamasının herkese moral olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Trabzon bir futbol şehri. Futbol Trabzonspor'la güzel, Galatasaray'la güzel, 19 rakibimizle güzel. Biz yolumuza devam ediyoruz. En önemli rakibimizin 2 puan kaybettiği bir haftada kazanmak hepimizi mutlu etti. Icardi bugün oynadı. O hepimiz için bir moral oldu. Biz sezon başında da söyledik. 20 takımın da şampiyonluk şansı var ama Galatasaray hepsinden bir adım daha şampiyonluğa yakın dedik. Dursun Aydın Özbek yönetiminde inşallah 24. şampiyonluğu ve gelecek sene 25. şampiyonluğu dolayısıyla futbol federasyonunun izin vereceği gerçek yıldızı bir sonraki sezon Galatasaray'ın göğsünde göreceksiniz."

Fenerbahçe teknik direktörünün psikolojik üstünlüğün Fenerbahçe'de olduğu yönündeki açıklamaları hatırlatılan Öztürk, "Başkalarının hocalarına cevap vermek bizim işimiz değil. Biz yönetimiz, biz Dursun Aydın Özbek liderliğinde 24. şampiyonluğa doğru ilerliyoruz. Taraftarımızla, yönetimimizle, teknik heyetimizle beraber." diye konuştu.

Kaynak: AA
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