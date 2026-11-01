Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeliklerinden istifa etti

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, bugün itibarıyla Galatasaray yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa, Öztürk'ün yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki üyeliklerini kapsıyor.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: "Bugün itibarıyla Galatasaray yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum."
Kaynak: İHA
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