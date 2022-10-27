Galatasaray ile Fenerbahçe anlaştı! Derbi için yabancı hakem talep edecekler

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi karşılaşmasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı hakem çağırması bekleniyor. Bu ismin kim olduğu hakkında bir iddia da gündeme geldi. Beyaz TV'nin haberine göre Şilili hakem Piero Maza'nın derbiyi yönetmesi gündemde

KULÜPLER OLUMLU YAKLAŞIYOR

Son dönemde hakem hataları ile ilgili serzenişleri olan Galatasaray yönetimi derbide yabancı hakemin düdük çalmasını istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. İki kulübün beraber TFF'ye gitmesi bekleniyor. Eğer teklif kabul edilirse ilk kez bir yabancı hakem Türkiye'de maç yönetecek.

ŞİLİLİ HAKEM GÜNDEME GELDİ

Bu hakemin ise Şili Futbol Federasyonu'na bağlı Piero Maza olduğu öne sürüldü. Maza'nın Dünya Kupası dönüşünde oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetmesi bekleniyor.