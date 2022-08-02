Galatasaray'da forma şansı bulamayan Aytaç Kara, eski takımı Kasımpaşa'ya transfer oldu! - Son Dakika
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Galatasaray'da forma şansı bulamayan Aytaç Kara, eski takımı Kasımpaşa'ya transfer oldu!

02.08.2022 20:04

Galatasaray'da forma şansı bulamayıp Göztepe'ye kiralanan Aytaç Kara, eski takımı Kasımpaşa'ya geri döndü. Tecrübeli futbolcu, 2019-2021 yılları arasında İstanbul ekibinin formasını giymişti.

Geçen sezon başında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara, sarı-kırmızılılarda forma şansı bulamamış ve devre arasında Göztepe'ye kiralanmıştı. Deneyimli futbolcu, yeni sezon öncesi Galatasaray ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırırken, eksi takımına geri döndü.

Galatasaray'dan ayrılan Aytaç Kara, eski takımı Kasımpaşa'ya geri döndü

AYTAÇ KARA YENİDEN KASIMPAŞA'DA

Aytaç Kara'yı renklerine bağlayan Kasımpaşa'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2019-2021 yılları arasında Kasımpaşa'mızın formasını giyen Aytaç Kara, Kemerburgaz Tesisleri'mizde sportif direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'dan ayrılan Aytaç Kara, eski takımı Kasımpaşa'ya geri döndü
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Son Dakika Spor Galatasaray'da forma şansı bulamayan Aytaç Kara, eski takımı Kasımpaşa'ya transfer oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da forma şansı bulamayan Aytaç Kara, eski takımı Kasımpaşa'ya transfer oldu! - Son Dakika
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