Galatasaray'da forma şansı bulamayan Aytaç Kara, eski takımı Kasımpaşa'ya transfer oldu!

Geçen sezon başında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara, sarı-kırmızılılarda forma şansı bulamamış ve devre arasında Göztepe'ye kiralanmıştı. Deneyimli futbolcu, yeni sezon öncesi Galatasaray ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırırken, eksi takımına geri döndü.

AYTAÇ KARA YENİDEN KASIMPAŞA'DA

Aytaç Kara'yı renklerine bağlayan Kasımpaşa'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2019-2021 yılları arasında Kasımpaşa'mızın formasını giyen Aytaç Kara, Kemerburgaz Tesisleri'mizde sportif direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.