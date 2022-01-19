Üye Girişi
Galatasaray ile Kasımpaşa 36. randevuda - Son Dakika

Galatasaray ile Kasımpaşa 36. randevuda

19.01.2022 10:37
Galatasaray ile Kasımpaşa 36. randevuda

Galatasaray ile Kasımapaşa, Süper Lig'de yarın oynayacakları karşılaşma ile ligde 36. kez rakip olacak.

Galatasaray ile Kasımapaşa, Süper Lig'de yarın oynayacakları karşılaşma ile ligde 36. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 22-6 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle aldığı 27 puanla 13. sırada bulunuyor. Ligde 3 maçtır kazanan lacivert-beyazlılar ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 21 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor.

Galatasaray'da Teknik Direktör Domenec Torrent, sarı-kırmızılılarla ikinci maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak. Ligde aldığı kötü sonuçlarla alt sıralarda yer alan Aslan, Paşa karşısında galip gelerek üst sıralara çıkmak istiyor.

36. randevu

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 35 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 22 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 6 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 70 golüne, lacivert-beyazlılar 33 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.

Son 10 maçta 1 galibiyet

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 5 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar, son olarak deplasmanda Hatayspor'a 4-2'lik skorla yenildi.

İç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 10 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Aslan bu 10 maçta rakip fileleri 13 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü. Cimbom iç sahada en son Giresunspor ile oynadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Eksikler

Galatasaray'da Kasımpaşa maçında kaleci Fernando Muslera ile Mbaye Diagne sakatlıklarından dolayı sahada olamayacak. Taylan Antalyalı kırmızı kart, Berkan Kutlu da sarı kart cezasından dolayı takımda yer alamayacakken, Sofiane Feghouli ile Mustafa Muhammed de Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarında bulunması nedeniyle oynayamayacak. Özel program dahilinde çalışan Ryan Babel'in de mücadelede olması beklenmiyor.

3 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, DeAndre Yedlin ve Ömer Bayram, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri halinde ligin 23. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek

Galatasaray - Kasımpaşa maçını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Ata Yıldırım yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Kadir Sağlam üstlenecek. Yalova Bölgesi hakemi olan Tugay Kaan Numanoğlu, Süper Lig'de 31 maçta düdük çaldı. Bu müsabakalarda 11'inde ev sahibi, 10'unda ise deplasman takımları kazandı. 10 karşılaşma ise berabere bitti. - İSTANBUL

Galatasaray ile Kasımpaşa 36. randevuda

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kasımpaşa, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray ile Kasımpaşa 36. randevuda - Son Dakika Spor


Eda Ece 2. kez koronavirüse yakalandı Eda Ece 2. kez koronavirüse yakalandı         
16:39
Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı         
16:36
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Göktuğ ölüyor mu? Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Göktuğ ölüyor mu?         
15:59
Kar kalınlığını görünce kendisini dışarı attı, yaşını duyanlar inanmakta güçlük çekti Kar kalınlığını görünce kendisini dışarı attı, yaşını duyanlar inanmakta güçlük çekti         
15:42
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak         
12:03
Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı         
12:00
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
16:34 İtalyan Meclisi'nde ekranda bir anda cinsel içerikli film oynamaya başladı
16:24 Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi
16:20 Koronavirüs tedavisi yapan doktorları dövüyorlar! İşte Covid-19'u resmi olarak tanımayan ülke
16:09 Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız
15:58 Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Göktuğ ölüyor mu?
15:49 Kar yağışının hayatı felç ettiği Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda metrelerce tır kuyruğu oluştu
15:42 Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti
15:25 Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında
15:23 İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı
15:22 Telefon zil seslerini taklit eden papağan sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 16:43:05. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray ile Kasımpaşa 36. randevuda - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement