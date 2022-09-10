Galatasaray ile Kasımpaşa 37. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de yarın 37. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 36 lig maçından 22'sini Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 7 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 71 golüne, Kasımpaşa 36 golle yanıt verdi.

Ligde geçen sezon ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na yapılan maç 2-2 berabere sonuçlanmış, ikinci yarıda Nef Stadı'ndaki müsabakayı lacivert-beyazlılar 3-1 kazanmıştı.

Kasımpaşa'daki maçlar

İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 12 kez birbirlerine rakip oldu.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray karşısında 3 galibiyet elde etti. Galatasaray, deplasmanda 6 kez galip gelirken, taraflar 3 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 15 gole, sarı-kırmızılılar 25 golle yanıt verdi.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Nef Stadı'ndaki maçı 4-0 kazandı.