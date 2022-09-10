Galatasaray ile Kasımpaşa 37. randevuda - Son Dakika
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Galatasaray ile Kasımpaşa 37. randevuda

10.09.2022 09:40
Galatasaray ile Kasımpaşa 37. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de yarın 37. kez karşılaşacak.

Galatasaray ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de yarın 37. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 36 lig maçından 22'sini Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 7 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 71 golüne, Kasımpaşa 36 golle yanıt verdi.

Ligde geçen sezon ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na yapılan maç 2-2 berabere sonuçlanmış, ikinci yarıda Nef Stadı'ndaki müsabakayı lacivert-beyazlılar 3-1 kazanmıştı.

Kasımpaşa'daki maçlar

İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 12 kez birbirlerine rakip oldu.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray karşısında 3 galibiyet elde etti. Galatasaray, deplasmanda 6 kez galip gelirken, taraflar 3 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 15 gole, sarı-kırmızılılar 25 golle yanıt verdi.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Nef Stadı'ndaki maçı 4-0 kazandı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray ile Kasımpaşa 37. randevuda - Son Dakika

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