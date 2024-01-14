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Galatasaray ile Mondihome Kayserispor Süper Lig'de karşı karşıya geliyor - Son Dakika
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Galatasaray ile Mondihome Kayserispor Süper Lig'de karşı karşıya geliyor

Galatasaray ile Mondihome Kayserispor, Süper Lig'de yarın 56. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray 33 galibiyet alırken, Kayserispor 5 galibiyet aldı. İki ekibin sezonun ilk yarısında yaptığı maç golsüz eşitlikle tamamlandı. Galatasaray, Kayserispor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 6-0'lık skorlarla aldı.

Galatasaray ile Mondihome Kayserispor Süper Lig\'de karşı karşıya geliyor
14.01.2024 - 09:58,  Güncelleme: 09:58
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Galatasaray ile Mondihome Kayserispor, Süper Lig'de yarın 56. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 55 müsabakada Galatasaray 33, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 17 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 120 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verebildi.

İki ekibin sezonun ilk yarısında yaptığı maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.

İstanbul'daki maçlar

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 27 lig maçının 21'ini kazandı, 4 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 79 gol atıp, kalesinde 19 gol gördü.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 6-0'lık skorlarla aldı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, rakibini 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında sahasında 6-0'lık skorlarla mağlup etti.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyet sevincini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla yaşadı.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 55 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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