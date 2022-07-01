Galatasaray'ın, dünyaca ünlü havayolu şirketi Kuwait Airways ile sponsorluk anlaşması imzalayacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı-kırmızılılar basındaki iddiaların artmasının ardından açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden bu yana gerek mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirme yönünde, gerekse yeni iş birlikler üzerinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu çerçevede çeşitli kurumlarla farklı aşamalara gelmiş çalışmalarımız devam etmektedir.
Uluslararası havayolu firması Kuwait Airways ile olan görüşmelerimiz henüz başlangıç noktasındadır. Yönetimimizin benimsediği şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Son Dakika › Spor › Galatasaray ilk kez Kuwait Airways hakkında açıklama yaptı: Sponsorluk iddiaları doğru, başlangıç noktasındayız - Son Dakika