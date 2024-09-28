Stat: RAMS Park
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Akıncık, Ali Can Alp
Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Sallai, Sara, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Osimhen, Icardi
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Ben Ouanes (Dk. 30 Omeruo), Cafu, Fall, Barak, Aytaç Kara, Hajradinovic, da Costa
Goller: Dk. 20 ve 28 Osimhen, Dk. 34 Icardi (Galatasaray), Dk. 44 Fall (Kasımpaşa)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.
20. dakikada Galatasaray öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın sol taraftan ortasında Osimhen, altıpas çizgisi önünden topa bekletmeden vuruş yaptı ve fileleri havalandırdı: 1-0
28. dakikada Galatasaray durumu 2-0 yaptı. Gabriel Sara'nın uzun pasında topla buluşan Osimhen, penaltı noktası civarından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
34. dakikada Galatasaray, Icardi ile farkı 3'e çıkardı. Jakobs'un sol taraftan kullandığı uzun taçta Icardi, ceza sahası sol çaprazında topla buluştuktan sonra dönerek vuruşunu yaptı ve ağları sarstı: 3-0
37. dakikada Barak'ın ortasında da Costa'nın, altıpas çizgisi üzerinden kafayla vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.
44. dakikada Kasımpaşa, farkı 2'ye indirdi. Winck'in sağ kanattan ortasında Fall, ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden vuruşunu yaptı ve fileleri havalandırdı: 3-1
Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray İlk Yarıda Farkı Açtı - Son Dakika
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