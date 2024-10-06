Galatasaray İlk Yarıyı Önde Kapattı

Stat: RAMS Park
Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Samet Çavuş
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Cordova
Gol: Dk. 28 Yunus Akgün (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 6 Balkovec, Dk. 30 Coelho (Corendon Alanyaspor)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
15. dakikada Sara'nın pasıyla topla buluşan Mertens'in yay gerisinden vuruşunda kaleci Ertuğrul sağa yatarak golü önledi. Dönen topu Jakobs tamamlamak istedi ancak araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
16. dakikada Sara'nın sağdan ortasında arka direkte uygun durumdaki Barış Alper Yılmaz, topa vole vurdu. Kaleci Ertuğrul, köşeden topu kornere çeldi.
24. dakikada sağ kanattan paslaşarak ceza sahasına girmeye çalışan Galatasaray'da savunmadan seken top Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
28. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Gabriel Sara'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Yunus Akgün, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yunus, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı Ertuğrul'un üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.
Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
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