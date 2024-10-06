Galatasaray İlk Yarıyı Önde Kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray İlk Yarıyı Önde Kapattı

Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 yenerek ilk yarıyı önde tamamladı. Golü Yunus Akgün attı.

06.10.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: RAMS Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Samet Çavuş

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Cordova

Gol: Dk. 28 Yunus Akgün (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 6 Balkovec, Dk. 30 Coelho (Corendon Alanyaspor)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

15. dakikada Sara'nın pasıyla topla buluşan Mertens'in yay gerisinden vuruşunda kaleci Ertuğrul sağa yatarak golü önledi. Dönen topu Jakobs tamamlamak istedi ancak araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

16. dakikada Sara'nın sağdan ortasında arka direkte uygun durumdaki Barış Alper Yılmaz, topa vole vurdu. Kaleci Ertuğrul, köşeden topu kornere çeldi.

24. dakikada sağ kanattan paslaşarak ceza sahasına girmeye çalışan Galatasaray'da savunmadan seken top Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

28. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Gabriel Sara'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Yunus Akgün, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yunus, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı Ertuğrul'un üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA

Yunus Akgün, Galatasaray, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray İlk Yarıyı Önde Kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:02 Narin’in nerede öldüğü belli oldu Narin'in nerede öldüğü belli oldu
20:32 Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler
19:50 İran’dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu
18:12 İzmir’de tüyler ürperten görüntü Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti
15:49 Hizbullah, Nasrallah’ın varisinden haber alamıyor Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor
15:45 Birçok kullanıcı bu haklarını bilmiyor Birçok kullanıcı bu haklarını bilmiyor
15:21 Oktay Derelioğlu’nun eski eşi Sezer Çakır, Sergen Yalçın’la yakalanınca olanlar oldu Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır, Sergen Yalçın'la yakalanınca olanlar oldu
15:03 Domuz sandığı komşusunu tüfekle öldürdü Domuz sandığı komşusunu tüfekle öldürdü
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
14:38 İsrail protestosu yapan öğretim görevlisi, 10 kişinin saldırısına uğradı İsrail protestosu yapan öğretim görevlisi, 10 kişinin saldırısına uğradı
14:37 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na ’’Yanlış yolda’’ cevabı Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na ''Yanlış yolda'' cevabı
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
14:22 Avrupa Ligi’ni kazanma ihtimali en yüksek Türk takımı belli oldu Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali en yüksek Türk takımı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 22:04:03. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray İlk Yarıyı Önde Kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement